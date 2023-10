Prefeito de Mossoró apresenta potencial do MCJ ao ministro do Turismo Celso Sabino. Allyson Bezerra está cumprindo agenda em Brasília, visitando deputados federais, passando por ministérios e apresentando projetos em busca de recursos para Mossoró. “Estamos aqui em Brasília buscando apoios e recursos para levar para Mossoró. Agradecemos o Ministro Celso Sabino que nos recebeu, ouviu nossas demandas e se prontificou em contribuir com o nosso município,” disse o prefeito.

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra (União Brasil), cumpre agenda esta semana na Sede do Governo Federal, em Brasília. Allyson está visitando deputados federais, passando por ministérios e apresentando projetos em busca de recursos para Mossoró.

Durante a visita, Allyson esteve com o Ministro do Turismo, Celso Sabino, que faz parte do mesmo partido do prefeito, o União Brasil, acompanhado dos deputados federais Benes Leocadio e Paulinho Freire, e do Presidente do Partido no RN, José Agripino, onde pautou os grandes eventos que Mossoró promove, destacando o Mossoró Cidade Junina.

“Estamos aqui em Brasília buscando apoios e recursos para levar para Mossoró. Agradecemos o Ministro Celso Sabino que nos recebeu, ouviu nossas demandas e se prontificou em contribuir com o nosso município,” disse o prefeito.

O Mossoró Cidade Junina é um evento que reúne gente de todo Brasil para conhecer a Mossoró, a cultura e aproveitar os festejos do mês de junho que movimenta a cidade, o turismo e a economia.

“Uma das pautas tratadas é o Mossoró Cidade Junina, onde tivemos a oportunidade de apresentar o São João mais cultural do mundo para o ministro, ressaltamos os grandes retornos que a nossa cidade tem com a realização do evento e saímos felizes com o encontro bastante produtivo e positivo. Agradeço ao José Agripino, e aos deputados Paulinho e Benes pelo apoio e atenção que tem dando a Mossoró,” concluiu o prefeito.