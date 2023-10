MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 05/10/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

Mossoró Realiza: prefeitura anuncia construção de novo centro comercial

Francisco Carlos propõe antecipar debate sobre concessão da CAERN em Mossoró; Segundo o vereador, concessão foi dada em 2005 e será concluída em 2025

CAERN responde a Francisco Carlos, dizendo que o contrato para abastecer Mossoró vai até 2051 e sobre as críticas aos serviços da companhia, apontam que a Prefeitura de Mossoró deve mais de 100 milhões e isto comprometeu os investimentos para melhorar o serviço

Ezequiel atende pedido de Lawrence e requer ações em segurança, saúde e transporte para Mossoró

O município de Mossoró terá dez pontos para imunização de cães e gatos contra a raiva na sexta-feira (6)

Allysson Bezerra mostra potencial do MOSSORÓ CIDADE JUNINA ao ministro do Turismo, Celso Sabino, em Brasília

Mossoró Rural: Agricultores recebem certificados de cursos oferecidos pela Prefeitura e Senar

Inmet alerta que Mossoró e mais 76 municípios do Rio Grande do Norte pode apresentar baixa umidade do ar

ESTADO

Governadora Fátima Bezerra assina acordo com empresários espanhóis para viabilizar a produção de hidrogênio verde no Rio Grande do Norte

SESAP trabalha para retoma este mês de outubro as campanhas de vacinas no RN

Com poço em manutenção, Prefeitura de Grossos garante abastecimento d’água na zona rural com carro pipa

POLÍCIA

Homem é assassinado enquanto visitava o município de Pau dos Ferros

NACIONAL

Congresso aumenta tensão com o STF, ao aprovar PEC na CCJ em 42 segundos limitando decisões da suprema corte brasileira

Comissão de Constituição de Justiça também aprovou, desta feita por 15 a 11, PEC que autoriza venda de plasma humano e irrita senadores

“Não tem dinheiro do Brasil no empréstimo à Argentina”, diz ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, no Senado. Ministra fez referência ao empréstimo de 1 bilhão de dólares feito pela Corporação Andina de Fomento a Argentina e que já foi pago

Ministério da Gestão anuncia novo modelo de concurso público com 6,5 mil vagas no governo

“Eu tenho grande preocupação. A adesão é muito baixa ainda”, diz médica sobre vacinação contra a Covid-19