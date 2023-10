MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 06/10/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

Em Nota, Prefeitura de Mossoró mostra tecnicamente que não negou terrenos para a CAERN expandir rede de distribuição de água em Mossoró

Com objetivo de reduzir acidentes, principalmente com motocicletas, Secretaria de Trânsito leva ações de orientações aos bairros

Editais Lei Paulo Gustavo: Prefeitura de Mossoró realizará plantão para esclarecimento de dúvidas na próxima terça-feira

Dia das Crianças deve movimentar 18 milhões no comércio varejista de Mossoró, superior ao volume de vendas em 2022

“É importante dar o primeiro passo, procurar a Unidade Básica de Saúde”, diz Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde, na abertura oficial do Outubro Rosa, realizado nesta quinta-feira

No painel de empregos, oferta de 749 vagas de trabalho para pessoas que residem em Mossoró; para concorrer, o mossoroenses deve se cadastrar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Confira os pontos de vacinação de animais contra raiva em Mossoró nesta sexta-feira

ESTADO

Uma obra de arte do Nordeste. Realmente uma obra de arte nossa”, diz atriz Paolla Oliveira, durante visita aos engenhos de cana-de-açúcar do município de Coronel João Pessoa, no Alto Oeste do RN

Na Espanha, Governo do Rio Grande do Norte apresenta potencial da fruticultura potiguar a investidores estrangeiros

Governador em exercício, após diálogo com Simone Tebet, anuncia lançamento oficial do Novo no próximo dia 16, no Rio Grande do Norte

37 transplantes de órgãos foram realizados no RN entre janeiro e setembro de 2023; em todo o país neste mesmo período foram 6.622

POLÍCIA

Homem é assassinado a tiros por suspeitos que procuravam o sobrinho dele, na praia de São Cristóvão, de Areia Branca

Investigado por dois homicídios e uma tentativa, além de tráfico de drogas, é preso em Areia Branca

Idoso de 75 anos é preso por explorar sexualmente uma adolescente e mantê-la em cárcere, em Apodi

Dupla é presa tentando embarcar para a Europa com cocaína, no Aeroporto de Natal

Polícia prende condenado por tentar matar a ex-esposa no ano de 2013, no bairro Bom Jesus, em Mossoró

NACIONAL

“Estou apreendendo a trabalhar com mídias sociais”, diz Xuxa ao falar sobre o envelhecimento, acrescentando que está preparando uma “baita de uma turnê”; Diz ainda que se cuida e que está inteira

Assassinato brutal do médico ortopedista irmão da deputada federal Samia Bonfim e de outros dois médicos no Rio de Janeiro choca o País. Polícia suspeita que execuções foi por engano

Comissão de Assuntos Econômicos do SENADO aprova Projeto de Lei do senador Styvenson Valentim que impede sindicato de cobrar contribuição sindical sem autorização do trabalhador