[COLUNA ESPLANADA] Líderes governistas no Senado e ministros palacianos estão numa encruzilhada

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini

com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 03 DE OUTUBRO DE 2023 - Nº 3.718

Encruzilhada

Líderes governistas no Senado e ministros palacianos estão numa encruzilhada e tentam chegar a um consenso sobre a orientação que vão levar ao presidente Lula sobre o Marco Temporal das Terras Indígenas, aprovado pelo Senado. Uma ala defende veto total ao projeto, enquanto outra avalia que apenas trechos devem ser derrubados. O presidente Lula tem até o dia 20 de outubro para avaliar a sanção à proposta. Se o veto for parcial, alguns pontos polêmicos já foram mapeados pelos conselheiros do petista. Entre eles, a liberação de empreendimentos sem que os indígenas sejam consultados e autorização do garimpo e a plantação de transgênicos dentro de terras indígenas. A Comissão Guarani da Verdade, que representa o povo Avá-Guarani, protocolou uma carta ao presidente Lula na qual pede o veto total da proposta.

Efeméride

Para 58% das pessoas idosas, as calçadas de pedestres são consideradas ruins; 29% consideram razoáveis e 10% avaliam como ótimas. Pesquisa do DataSenado feita para marcar os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa mostra ainda que as condições de acesso ao transporte público são ruins para 45% dos entrevistados, razoáveis para 39% e avaliadas em ótimas por apenas 12% dessa população.





Queixa-crime

O deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) é alvo de queixa-crime por injúria. Ele chamou - em rede social - o ministro dos Direitos Humanos, Sílvio Almeida, de “analfabeto funcional” ou “completamente desonesto”. A petição foi protocolada no STF pela Advocacia-Geral da União. Na queixa, a AGU assinala que as declarações do deputado não estão protegidas pela imunidade parlamentar.

Seca forte

A seca forte deste ano fez o leito do Rio Negro baixar até seis metros, afetando as atividades de sobrevivência e de turismo de dezenas de comunidades ribeirinhas, como a de Tumbira, Igarapé na entrada do arquipélago de Anavilhanas. Vídeo enviado à Coluna pelo líder da comunidade Roberto "Garrido" mostra o efeito devastador das mudanças climáticas no Rio Negro. Tumbira fica a 80km de Manaus.

Proventos

A indústria e os bancos não estão mais sozinhos, quando se trata de pagar salários altos a seus executivos. O agronegócio brasileiro, responsável por boa parte do PIB Nacional, entrou de cabeça na lista dos bons pagadores. Salários de R$ 50 mil para a área de informática ou de até R$ 100 mil para quem cuida de mercado internacional já são tratados com naturalidade no setor.

Inverdades

Sob novo presidente, Luís Barroso, o STF segue alvo de propagadores de inverdades. Estudo realizado pelo Núcleo de Integridade da Informação (Agência Nova) apontou cinco frentes de desinformação: de que o STF interveio na eleição de 2022 a favor do presidente Lula; é uma extensão do governo Lula; persegue Jair Bolsonaro, seus apoiadores e aliados; tem motivação política e legisla fora de seus limites constitucionais.

