“Dia D” de multivacinação de crianças e adolescentes será realizado neste sábado

No dia de mobilização, a população poderá se dirigir aos seguintes locais: Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Chico Costa – Santo Antônio – das 8h às 17h; Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Soares da Costa – Alto de São Manoel – das 8h às 17h; Partage Shopping – das 10h às 18h. “É importante que pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes verifiquem o cartão de vacina para checar a situação e se for o caso atualizar o esquema vacinal. Estaremos ofertando diversos imunizantes ao público. É importante que a população participe, buscando a proteção, por garantir, assim, a saúde de todos, evitando as doenças e seus agravos”, ressaltou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações do município.

A Prefeitura de Mossoró promoverá neste sábado (7) mobilização para imunização de crianças e adolescentes de até 15 anos. No “Dia D” de multivacinação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizará à população as vacinas de rotina em três pontos de imunização.

O objetivo é atualizar o esquema vacinal de crianças e adolescentes, ampliando a oferta dos imunizantes.

No dia de mobilização, a população poderá se dirigir aos seguintes locais: Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Chico Costa – Santo Antônio – das 8h às 17h; Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Soares da Costa – Alto de São Manoel – das 8h às 17h; Partage Shopping – das 10h às 18h.

“É importante que pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes verifiquem o cartão de vacina para checar a situação e se for o caso atualizar o esquema vacinal. Estaremos ofertando diversos imunizantes ao público. É importante que a população participe, buscando a proteção, por garantir, assim, a saúde de todos, evitando as doenças e seus agravos”, ressaltou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações do município.

Mossoró iniciou a campanha de multivacinação de crianças e adolescentes na segunda-feira (2). As equipes trabalham com várias ações e estratégias, visando aumentar os índices de cobertura vacinal no público infantojuvenil no município.