MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 09/10/2023

MOSSORÓ

Reclamações por falta de água continuam chegando de várias partes de Mossoró

Prefeitura dá continuidade a limpeza as margens do rio Mossoró

Motoboys de Mossoró organizam ação solidária de dia das crianças em comunidade carente do município

Prefeitura de Mossoró inicia Feira Semanal de Artesanato no Memorial da Resistência

Neste final de semana teve Viva Rio Branco e Vida na Praça, depois de duas semanas de recesso para a prova ciclística Governador Dix Sept Rosado e Eleições para Conselheiros Tutelares de Mossoró

Assembleia Legislativa se instalará em Mossoró nos próximos dias 22 e 23 deste mes

POLICIA

Pequenos acidentes na região lotam enfermarias do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró; na noite deste domingo, Corsa Classic capotou, após se chocar com duas motocicletas na Rua Felipe Camarão

Major diz que praticar “grau” pode configurar crime ou infração de trânsito: "em nenhuma hipótese é um esporte"

Em Frutuoso Gomes, agricultor é morto a tiros em frente à Igreja Matriz, na hora da novena, na noite de sexta-feira; Vítima havia sido julgada e absolvida em Mossoró do caso Galego de Bastião, ocorrido em Lucrécia

Motociclista morre e outro fica gravemente feridos ao colidir com carro em cruzamento das Avenidas Alberto Maranhão com Augusto Severo, no Centro de Mossoró

Motorista é morto a tiros dentro de caminhão na RN 015, na região entre as cidades de Mossoró e Baraúna

Corpo é encontro com marcas de tiros perto do Poço 10 na região da Maísa; este seria o segundo assassinato ocorrido neste domingo, em Mossoró; O primeiro teve como vítima um foragido de Justiça na região do Pirrichil

Polícia Civil prende suspeito de matar Jordanya e o namorado adolescente em agosto passado no Abolição IV, em Mossoró

ESTADO

Governo anuncia recursos ao Edital Estadual do Audiovisual Potiguar; 50% dos recursos são do Governo do Estado e os outros 50% foram destinados pela deputada federal Natalia Bonavides

Há sete anos o Rio Grande do Norte não atinge metas de vacinação de rotina para crianças e adolescentes

61ª edição da Festa do Boi é aberta como Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do RN; organizadores esperam movimentar 65 milhões em negócios

Secretaria de Educação espera movimentar 35 mil estudantes do Rio Grande do Norte nas etapas regionais do JERNs

INTERNACIONAL

Número de mortos em Israel já se aproxima de mil; são milhares de feridos. Na Faixa de Gaza, a situação é de caos total; não se tem número de mortos ou feridos

Avião da FAB sai de Natal para fazer repatriação de brasileiros em Israel; Governo Brasileiro vai usar outros cinco aviões para resgatar brasileiros da zona de conflito

Reitora Ludimila diz que estudantes da UFERSA estão bem e que ela está adotando todas as medidas diplomáticas para repatriar os dois, que estão ao sul de Israel

Nacional

Desenrola Brasil: governo lança plataforma para renegociar dívidas nesta segunda

Esporte

Rebeca Andrade supera Simone Biles e leva o ouro no Mundial de Ginástica realizado na Antuerpia