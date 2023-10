Mossoró: Feira de Empregabilidade realizada pela UnP é destaque na Organização Mundial do Turismo. Evento realizado em setembro fez parte das comemorações do Dia Mundial do Turismo e teve parceria da ProTurismo. Em Mossoró, a Feira realizada na Universidade Potiguar (UnP), contou com a participação de estudantes de Ensino Médio, universidades, discentes e docentes da UnP, profissionais, empresários, empreendedores e o público interessado nos temas abordados. O evento foi totalmente gratuito.

A Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo, realizada nos dias 26 e 27 de setembro pela Universidade Potiguar (UnP) com parceria da Proturismo, ganhou destaque na Organização Mundial do Turismo. A OMT é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas, a ONU, e é a principal organização internacional destinada a promover e desenvolver o turismo.

Dentro das atividades do evento foi realizada a Feira de Negócios e Turismo (FANTUR), em parceria com a Proturismo. A Feira fez parte da programação do Dia Mundial do Turismo, comemorado em diversas cidades do país e do mundo com a realização de eventos sobre o tema.

Em Mossoró, a Feira realizada na Universidade Potiguar (UnP), contou com a participação de estudantes de Ensino Médio, universidades, discentes e docentes da UnP, profissionais, empresários, empreendedores e o público interessado nos temas abordados. O evento foi totalmente gratuito.

“Fizemos um evento grandioso, de sucesso com participação de toda comunidade, envolvendo estudantes, professores e profissionais das mais diversas áreas. É com muita satisfação que recebemos essa notícia do nosso evento sendo destaque internacional, levando o nome da nossa Universidade e de Mossoró para o mundo”, disse Josivan Alves, gerente da UnP, Campus Mossoró.

A Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo teve como tema “Construindo pontes para o futuro profissional”, e trouxe uma vasta programação, onde os participantes puderam descobrir novas oportunidades e expandir os horizontes com relação a carreira e o futuro das profissões. O evento abordou diversos temas relacionados ao mercado, empreendedorismo, eventos, hospitalidade, viagens, impacto social, sustentabilidade e inovação.

A matéria sobre o evento pode ser acessada através do link: https://www.unwto.org/ar/node/13715