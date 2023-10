Mulher é assassinada e tem corpo parcialmente carbonizado dentro do CAPS de Apodi. O crime aconteceu por volta das 4h desta terça-feira (10). A vítima, identificada como Maria Dorineide Oliveira de Carvalho, era paciente do local. De acordo com informações do delegado Tiago Biscoli de Pizzol, sabe-se até o momento que a mulher foi golpeada a pedradas, no rosto, mas ainda não é possível definir se esta teria sido a causa do morte ou se ela ainda estava viva quando o suspeito ateou fogo em seu corpo. Um homem identificado como Antônio Flávio Costa Oliveira foi preso e teria confessado o crime, mas ele ainda não foi ouvido formalmente pelo delegado.

FOTO: REPRODUÇÃO/FIM DA LINHA