“Boy Edilson” é encontrado morto em estrada carroçável do município de Assú. O corpo de Edson Xavier da Silva, de 38 anos, foi encontrado no bairro Parati 2000. De acordo com o delegado Roberto Moura, o local do crime não tinha muito movimento e, por isso, não foi possível encontrar testemunhas. Um parente informou à polícia que Edson vivia nas ruas e já tinha várias passagens pelo sistema prisional, respondendo a vários processos. A delegacia de Assú vai investigar o caso.

FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS