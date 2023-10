Ciência no Parque: Ufersa vai realizar programação para observação do eclipse solar anular

Ciência no Parque: Ufersa vai realizar extensa programação para observação do eclipse solar anular. O evento acontecerá nesta sábado (14), a partir das 16h, no Parque Ecológico Professor Maurício de Oliveira, mais conhecido como Parque Municipal de Mossoró. Segundo a coordenadora do Projeto Ciência no Parque da UFERSA, professora Subênia Medeiros, será um evento aberto a toda comunidade com uma programação variada, tendo como ponto alto a observação do céu e do eclipse por meio de filtros apropriados.

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido, por meio do Projeto Ciência no Parque, está desenvolvendo uma ampla programação para que a população interessada possa o evento astronômico eclipse solar anular, que acontece neste sábado (14).

As atividades serão realizadas no Parque Ecológico Professor Maurício de Oliveira, mais conhecido como Parque Municipal de Mossoró, a partir das 16h, com a concentração para a observação do eclipse.

“Vamos ter ainda uma vasta programação cultural com apresentações de música, teatro e dança, além da apresentação dos demais projetos científicos desenvolvidos pela Universidade”, adiantou a professora. Haverá ainda exposições e oficinas educativas para o público infantil.

A edição do próximo sábado do Programa Ciência do Parque integra a programação da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.