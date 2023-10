Estudantes da Ufersa retornam de Israel e chegam a Mossoró neste sábado,14. A confirmação é da Embaixada do Brasil, em Tel Aviv, que foi dada esta manhã ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio pela à reitora, professora Ludimilla Oliveira. Francisco das Chagas Barbalho Neto e Roosevelt Araújo Sales Júnior estão incluídos na lista de passageiros do voo de repatriação de brasileiros em trânsito em Israel. De acordo com comunicado da instituição, os estudantes estão na lista de prioridade a brasileiros não residentes.

Francisco das Chagas Barbalho Neto e Roosevelt Araújo Sales Júnior estão incluídos na lista de passageiros do voo de repatriação de brasileiros em trânsito em Israel. De acordo com comunicado da instituição, os estudantes estão na lista de prioridade a brasileiros não residentes.

"Recebemos a confirmação que os nosso estudantes já estão no Aeroporto de Tel Aviv, nós só estamos aguardando pra saber em qual aeroporto do Brasil eles vão desembarcar e com base nessa informação, as providências por parte da Ufersa serão tomadas, então desde já tranquilizamos a todos eles atravessaram toda a zona por terra com tranquilidade. Hoje é facultativo mas estamos trabalhando o dia todo na Ufersa para que possamos acompanhar com maior segurança e darmos as diligências institucionais necessárias para que eles possam chegar em paz em suas casas", disse a Reitora.



O ponto de encontro dos passageiros para o voo Kaufmann St 2, em Tel Aviv, será às 11 horas da manhã, fuso horário de Israel. O voo sairá do aeroporto Bem-Gurin, com destino ao Brasil, com desembarque em Brasília e no Rio de Janeiro, cabendo aos passageiros providenciarem voos de desembarque até os seus destinos finais.



A professora adiantou que o deslocamento dos estudantes até o aeroporto de Tel Aviv será conduzido pelo instituto de pesquisa que acompanha os estudantes em Israel. “Desde o início, estamos acompanhando todo o processo negociando diretamente com a Embaixada de Israel”, pontuou a professora Ludimilla Oliveira, ao agradecer todo o empenho e prioridade dado pela Embaixada de Israel no Brasil para o retorno dos estudantes da Ufersa ao Brasil.