Polícia registra um duplo homicídio em Itajá e um homicídio em Alto do Rodrigues, no Vale do Açu. Os crimes ocorreram entre o final da noite desta quinta-feira (19) e as primeiras horas da madrugada desta sexta-feira (20). O primeiro caso, em Itajá, teve como vítimas Alisson Felipe Sabino da Silva e Rafael Lucas Varela. De acordo com informações da polícia civil, os dois tinham envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Itajá. Já em Alto do Rodrigues, Ana Paula Alves Maia, teve sua casa invadida por dois indivíduos, por volta das 00h30, e foi executada com cerca de 9 tiros. De acordo com o delegado Raphael Alves, que responde pela delegacia do município, ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o crime e quem seriam os executores.

FOTO: REPRODUÇÃO/FIM DA LINHA