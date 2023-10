Assuense conquista medalha de bronze no taekwondo nos Jogos Pan-americanos, em Santiago. O potiguar Paulo Ricardo conquistou a medalha na categoria até 58kg. Ele também foi campeão por equipe, nesta terça-feira (24), ao lado dos atletas Edival Pontes e Maicon Andrade, que formam o time masculino do Brasil, vencendo o Chile por 48 a 16. Depois de uma virada emocionante sobre Cuba na semifinal, com triunfo por 76 a 60, a equipe masculina foi imponente diante da torcida barulhenta que compareceu ao Centro de Deportes de Contacto. Esta é a primeira vez que a competição por equipes é realizada em Jogos Pan-americanos.

Nesta terça-feira (24) o Rio Grande do Norte foi representado nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023. Natural da cidade de Assu, o atleta Paulo Ricardo, o “Paulinho”, consquistou medalha de bronze no taekwondo, competindo na categoria até 58kg.

Ele também conquistou a medalha de ouro por equipe, ao lado dos atletas Edival Pontes e Maicon Andrade, que formam o time masculino. A equipe venceu o Chile por 48 a 16.

Depois de uma virada emocionante sobre Cuba na semifinal, com triunfo por 76 a 60, a equipe masculina foi imponente diante da torcida barulhenta que compareceu ao Centro de Deportes de Contacto. Esta é a primeira vez que a competição por equipes é realizada em Jogos Pan-americanos.

"Foi emocionante. É a primeira vez que lutamos por equipes e foi mágico", resumiu Edival, conhecido como Netinho. "Nossa equipe estava entrosada. Mandamos muito bem", celebrou Maicon, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

FEMININO

As mulheres ficaram com o bronze depois de uma campanha para lá de positiva, em que superaram uma lesão no time para garantir o pódio.

Composto por Caroline Gomes, que lutou com dores, Maria Clara Pacheco e Sandy Macedo, o grupo feminino brasileiro só foi superado pelo México, maior potência do esporte nas Américas.

As brasileiras fizeram confronto muito equilibrado e encaixaram um golpe no último segundo, mas não foi suficiente empatar a disputa. As rivais levaram a melhor por 61 a 60.

O Brasil encerrou a sua participação na modalidade com cinco medalhas no total. Além do ouro e do bronze por equipes e do bronze de Paulinho, Maria Clara levou a prata na categoria até 57kg e Lucas Ostapiv ficou com o bronze até 80kg.