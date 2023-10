Corpo de homem que estava desaparecido na Serra do Mel é encontrado na Vila Piauí. Antônio Lisboa de Lima havia sido visto pela última vez por volta das 14h do domingo (22). Nesta terça-feira (24), a polícia militar de Areia Branca conseguiu localizar a motocicleta, que estava na posse de um menor. Ele teria afirmado que Antônio havia sido morto por seus comparsas, mas não informou o local onde estava o corpo. De acordo com o delegado Raphael Laboissière, a polícia civil utilizou tecnologia para conseguir rastrear os locais por onde Antônio passou desde o dia do desaparecimento. Nesta quarta, com ajuda da população, a polícia conseguiu chegar ao local onde o corpo foi enterrado, um matagal, próximo a uma estrada carroçável, na Vila Piauí.

FOTO: REPRODUÇÃO