PT coloca o nome de Isolda como pré candidata à prefeita de Mossoró

Neste sábado, 28, no Hotel Villa Oeste, na plenária do PT Mossoró, a militância conclamou o nome da deputada estadual Isolda Dantas para disputar a prefeitura municipal em 2024. que afirmou “Isolda é o nome que unifica para uma nova gestão da cidade”. Em suas palavras, a deputada falou: "Embora a missão seja desafiadora, a nossa determinação é ainda maior. Estamos intensamente dialogando com a oposição e forjando uma unidade sólida para apresentar um projeto que possa alavancar o desenvolvimento de Mossoró”.

A plenária, com mais de 150 militantes, contou também com lideranças dos partidos da federação, PV e PCdoB, como também nomes da oposição na cidade como Larissa Rosado, Izabel Montenegro e João Morais. Também estiveram presentes representantes do vereador Paulo Igo e Carmem Júlia. Ainda estiveram o presidente estadual do PT, Júnior Souto, bem como representações da deputada estadual Divaneide Basílio e da federal Natália Bonavides.

O deputado Estadual Francisco, do PT, também veio prestigiar a colega de parlamento, na plenária, assim como o deputado federal Fernando Mineiro, também do PT, que afirmou: “Isolda é o nome que unifica para uma nova gestão da cidade”.





Além disso, na mesa estiveram Marleide Cunha, vereadora de Mossoró.

Entre os apoiadores da oposição presentes estiveram: o vereador Pablo Aires do PSB que relembrou a importância da democracia nas eleições para rever as decisões equivocadas através do voto: “Fomos enganados em 2020. Mas ano que vem teremos a oportunidade de buscar uma mudança de verdade para nossa cidade”.

Omar Nogueira, também declarou total apoio de união pela retomada do protagonismo da cidade pelos próprios cidadãos: “Mossoró é dos mossoroenses e não de uma pessoa só. Os servidores públicos estão sentindo a perseguição e a mentira, mas nós começaremos de agora”.

Renan Nogueira, representante do Partido Verde, em Mossoró, demonstrou apoio total ao projeto de unidade por Mossoró: “Estamos juntos e vamos à luta por nossa cidade”.

Paulinho Silva, reafirmou o compromisso do PcdoB ao projeto para derrotar o atraso: “É preciso de uma frente ampla para reconstruir Mossoró, assim como o Brasil e o Rio Grande do Norte, com Lula e Fátima”.

Na sua fala, Isolda fez uma breve análise sobre a atual situação de Mossoró e afirmou que a tarefa de resgatar a cidade do atraso e do bolsonarismo não é de uma única pessoa, mas é necessária uma unidade e que está sendo construída às muitas mãos e mentes: “Quem conhece Mossoró compreende a quão deteriorada está a nossa cidade, e o nível de perseguição os servidores tem enfrentado é inaceitável. Embora a missão seja desafiadora, a nossa determinação é ainda maior. Estamos intensamente dialogando com a oposição e forjando uma unidade sólida para apresentar um projeto que possa alavancar o desenvolvimento de Mossoró”.

A deputada e presidenta do PT de Mossoró ainda fez um chamado à militância do partido e às lideranças da Federação: “É fundamental que avancemos com passos firmes e fortes para libertar Mossoró, e o PT está pronto, contando com candidatos e nomes robustos para enfrentar essa batalha”.

A plenária bastante representativa deixa o recado de disposição e força de todo o grupo, apoiadores e lideranças da oposição para os rumos das próximas eleições de 2024.