“Jovem do Futuro”: ciclo de aulas ministradas por instrutores do SENAC e SENAI é iniciado. As aulas começaram a ser ministradas no sábado (28). “Essa etapa inicia o ciclo de formação profissional, em que o jovem do futuro escolheu um curso de sua preferência e assistirá às aulas sob a coordenação dos serviços do Senai e Senac. Com essa formação, visamos preparar o jovem para o mercado de trabalho, emprego e geração de renda”, enfatizou o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Erison Natécio.

Foi iniciada no sábado (28) uma nova etapa do programa “Jovem do Futuro”. Os alunos, no ciclo de formação profissional, começaram a acompanhar aulas ministradas por instrutores do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

“Essa etapa inicia o ciclo de formação profissional, em que o jovem do futuro escolheu um curso de sua preferência e assistirá às aulas sob a coordenação dos serviços do Senai e Senac. Com essa formação, visamos preparar o jovem para o mercado de trabalho, emprego e geração de renda”, enfatizou o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Erison Natécio.

O programa “Jovem do Futuro” foi lançado este ano pela Prefeitura de Mossoró visando garantir aos adolescentes da cidade formação cidadã, qualificação para o mercado de trabalho e empreendedorismo, beneficiando mil jovens com ações realizadas pelo Município.

Cada participante recebe uma bolsa no valor de R$ 300,00 durante quatro meses. As aulas nos polos do programa começaram no dia 19 de agosto. O público-alvo da iniciativa da Prefeitura é formado por alunos de 15 a 18 anos inscritos no Cadastro Único.