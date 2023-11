Polícia civil procura suspeita de latrocínio cometido contra morador de Serra do Mel. Contra Cinthya Costa de Oliveira é considerada a principal suspeita de ter cometido um crime de latrocínio que vitimou Antônio Lisboa de Lima, mais conhecido como “Pula Pula”. Contra ela, já existe um mandado de prisão pendente de cumprimento, sendo considerada foragida da justiça. A vítima, que era moradora do município da Vila Maranhão, na Serra do Mel, foi vista pela última vez no dia 22 de outubro. Dois dias depois, o corpo dela foi encontrado enterrado em uma cova rasa, em um dos lotes da Vila Piaui.

De acordo com a perícia realizada pelo Itep, o corpo possuía marcas de violência, compatíveis com espancamento e disparos de arma de fogo na região da cabeça.

Na manhã desta quarta-feira (1º), as equipe da 42ª Delegacia de Polícia Civil - com sede em Areia Branca e atuação em Porto do Mangue – juntamente com as Delegacia de Polícia de Serra do Mel e DEFUR Mossoró, cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis onde os envolvidos no crime poderiam estar escondidos.



Durante a operação ela não foi localizada em nenhum dos imóveis alvos das buscas. Nestes lugares, foram encontrados e apreendidos objetos, supostamente, relacionados ao crime e que serão encaminhados para perícia.

A polícia civil vai conceder uma entrevista coletiva, às 15h desta quarta, para repassar mais informações sobre o caso, afim de localizar a suspeita.

Caso a população tenha informações que possam levar ao paradeiro de Cinthya Nartinelly, pode enviar denúncias anônimas através do disque denúncia (84) - 9.8136.6735. O sigilo da fonte é garantido.