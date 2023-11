Governo do RN lança 1ª Feira Potiguar da Agricultura Familiar e Economia Solidária

Com o objetivo de ampliar o acesso a mercados para a agricultura familiar, com a oferta de produtos que mostram a diversidade da agricultura potiguar, a governadora Fátima Bezerra lançou, nesta segunda-feira (6), no Mercado da Agricultura Familiar, no bairro de Lagoa Nova, a 1ª Feira Potiguar da Agricultura Familiar e Economia Solidária. "A Feira é um momento muito especial, pelo que ela mobiliza: a sociedade como um todo, além de dar visibilidade a uma agenda tão importante como a Agricultura Familiar", afirmou Fátima Bezerra.



Programada para acontecer no Centro Administrativo, de 30/11 a 03/12 de 2023, a Feira é uma promoção do Governo do RN, por meio da Sedraf (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar) e do projeto Governo Cidadão, com recursos do acordo de empréstimo com o Banco Mundial. A programação cultural está sob a coordenação da Fundação José Augusto (FJA), em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST - e contará com a realização do Festival do MST: por terra, arte e pão!



O evento ocupará uma área de 2.500m², contará com mais de 20 cooperativas, mais de 20 barracas, além de estrutura para alimentação. “Essa cadeia produtiva significa emprego, vida e potencial de geração de renda. Por isso, temos de dar as condições para que ela, cada vez mais, se desenvolva”, complementou a governadora, sobre a importância de se investir na produção dos agricultores familiares.



Outro objetivo da Feira é fortalecer o cooperativismo solidário do Rio Grande do Norte e o processo de comercialização das famílias agricultoras, através de rodadas de negócios, para o mercado institucional e privado.



"Estamos aqui hoje lançando a 1ª Feira Potiguar da Agricultura Familiar e Economia Solidária que tem um significado muito especial para todos nós. Lançamos no ano passado a primeira Feira Nordestina da Agricultura Familiar, um sucesso total, com repercussão nacional e presença do presidente Lula e, aquela semente nos encorajou a manter a chama da feira agora voltada para o nosso RN, revelou o secretário do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar Alexandre Lima. E acrescentou: “é a agricultura familiar, a agricultura camponesa que alimenta o povo, que faz com que a comida de verdade chegue à mesa de todos os brasileiros”.



O superintendente do Banco do Nordeste no Brasil no RN Geová Lins, informou que o BNB colocou em 2023, R$ 450 milhões a disposição da agricultura do Rio Grande do Norte. Até o momento, mais de 90% deste orçamento já foi utilizado. Para o próximo ano, o BNB fará um incremento desse recurso e disponibilizará RS 550 milhões para o setor. “Nós não nos preocupamos só com o crédito, mas também com as pessoas incluídas, com um NE mais evoluído”, disse.



A Feira é correalizada pela União das Cooperativas da Agricultura Familiar e da Economia Solidária (Unicafes-RN), com apoio do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RN), da Agência de Fomento do RN (AGN), da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e Assistência Social (Sethas) e do Sistema Ocern (Organização das Cooperativas do RN).



Entre outras autoridades, também estiveram presentes ao lançamento da feira o secretário da Infraestrutura Gustavo Coelho, a secretária de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos Olga Aguiar, o subsecretário da juventude da Semjidh Gabriel Medeiros, o secretário de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca Guilherme Saldanha, a presidente da Unicafes RN Neneide Lima, o deputado federal Fernando Mineiro, as deputadas estaduais Isolda Dantas e Divaneide Basílio, o coordenadora do Projeto Governo Cidadão Ana Guedes, o superintendente de Pesca e Aquicultura Sebastião Arruda, o representante do Movimento dos Sem Terra, Marcio Melo.



SERTÃO VIVO



Ainda durante o lançamento da Feira, a governadora Fátima Bezerra mencionou o maior financiamento para a agricultura Familiar no RN: serão RS 151 milhões em recursos disponíveis para o setor para aplicação na produção de alimentos saudáveis e segurança hídrica através do Projeto Sertão Vivo. “Isso vai gerar desenvolvimento e melhorias na qualidade de vida da população”, garantiu a governadora. Ainda de acordo com a chefe do executivo estadual, o detalhamento de como será feito todo o processo, através do Serão Vivo, acontecerá durante a abertura da Feira, no final deste mês.



O Projeto é iniciativa do Governo Federal com financiamento do BNDES em parceria com o Fundo Internacional das Nações Unidas para a Agricultura (FIDA), anunciado pelo presidente Lula, no dia 24 de outubro, em Brasília.