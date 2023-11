Grupo de jovens arrecada quase 2 toneladas de alimentos para famílias e instituições de Mossoró

Cerca de 50 jovens da Paróquia do Menino Jesus, no conjunto Santa Delmira, participaram de uma ação social, para arrecadação de alimentos. A iniciativa aconteceu entre os dias 14 e 18 de outubro. Os alimentos arrecadados foram convertidos em cestas básicas. Ao todo, 49 famílias carentes dos bairros abrangidos pela Paróquia foram contempladas com a entrega das cestas. As doações também foram destinadas a quatro instituições beneficentes do município: Lar da Criança Pobre, Albergue Mossoró, Comunidade Boa Nova e a Liga Mossoroense de Estudo e Combate ao Câncer (LMECC).