Dez dos doze IERNs estão em construção no RN; Unidade de Umarizal já definiu cursos para 2024

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, lançou em dezembro de 2022 a criação dos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do RN (IERN).



Com um investimento de ordem de R$ 110 milhões, serão construídas 12 unidades distribuídas em todas as regiões do Rio Grande do Norte. Atualmente, dez desses IERNs estão com obras em andamento. São eles as unidades de: Natal, Touros, Tangará, Santana do Matos, Jardim de Piranhas, Campo Grande, Umarizal, Alexandria, São Miguel e Areia Branca. Estão aguardando início as unidades de São José do Mipibu e Mossoró.



Cada unidade do Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação custará, em média, R$ 10 milhões.



Uma das obras mais avançadas é a do município de Umarizal. Nesta terça-feira (07), o prefeito Raimundo Pezão juntamente com o vice-prefeito Vinicius Fernandes, participaram na 14ª DIREC de Umarizal da Audiência de consolidação dos dois cursos técnicos que serão ofertados no IERN unidade Umarizal, a partir do mês de março de 2024.



Serão ofertados os cursos de Técnico em Informática e Técnico em Agroecologia. E partir de 2025: Indicativo de subsequente/EJATEC/qualificação na área do Turismo e Lazer.



“Com um projeto moderno e atraente, o IERN de Umarizal trará bastante desenvolvimento na educação municipal e das cidades circunvizinhas. Agradeço o comprometimento do governo do estado, por meio da nossa governadora Fátima Bezerra, que não mediu esforços para trazermos o IERN para Umarizal, agradecemos todo comprometimento com a educação. Obrigado!”, declarou o prefeito Raimundo Pezão.



Os IERNs terão uma infraestrutura de 8 mil metros quadrados, com 12 salas de aula, quatro laboratórios, área de convivência, bloco administrativo, quadra poliesportiva coberta, refeitório, cozinha, banheiros, salas dedicadas ao ensino profissionalizante, biblioteca, auditório, além de ampla área verde interna e externa.



Os institutos partem de um novo conceito, em que as unidades serão referência na educação profissional e desenvolvimento de tecnologias e inovação na rede estadual. As unidades ofertarão cursos que estejam adequados à realidade sociocultural local e matriz econômica em potencial da região, e as estruturas físicas são inspiradas no modelo consagrado dos Institutos Federais, mas construídos e mantidos pelo Governo do Estado.