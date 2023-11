IFRN lança edital de concurso público com 51 vagas para diversos cargos. Estão sendo ofertadas vagas para os níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92, a depender do nível de escolaridade, podendo ainda acrescida de vantagens, benefícios e adicionais. As inscrições serão realizadas, exclusivamente via Internet, no site da FUNCERN, no período 14 de novembro a 07 de dezembro de 2023. Os valores das taxas de inscrição variam de R$ 55 a R$ 115, conforme o cargo escolhido.

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte lançou edital de concurso público para preenchimento de 51 vagas em cargos Técnico-Administrativos do quadro permanente de pessoal.

Estão sendo ofertadas vagas para os níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92, a depender do nível de escolaridade, podendo ainda acrescida de vantagens, benefícios e adicionais previstos na Legislação, tais como Auxílio-Alimentação, AuxílioTransporte, Auxílio-Saúde, além do Incentivo à Qualificação, referentes ao Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente via Internet, no site da FUNCERN (www.funcern.br), no período 14 de novembro a 07 de dezembro de 2023. Os valores das taxas de inscrição variam de R$ 55 a R$ 115, conforme o cargo escolhido.

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 21 de janeiro de 2024, nos municípios da região metropolitana de Natal.

Os interessados já podem acessar o edital completo no site www.funcern.br/concursos, onde encontrarão informações detalhadas sobre as vagas, requisitos, cronograma de provas e procedimentos para inscrição.

O edital completo também pode ser acessado AQUI.