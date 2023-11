Com apoio de Novinho Praxedes, começa o Projeto Atleta Cidadão, em Caraúbas

O projeto Atleta Cidadão é vinculado ao Programa RN + Esportes e Lazer Professor Sebastião Cunha, do Governo do Estado. Através deste programa, o empresário Novinho Praxedes patrocina o projeto Atleta Cidadão, desenvolvido em Caraúbas através da Associação de Apoio e Incentivo ao Esporte de Caraúbas, e desconta o valor nos impostos estaduais. O professor Karol disse que “não há dúvidas de que um grande passo foi dado. Quando se trata de esporte, não nos referimos a gastos, mas, a investimentos”. Fotos: Fabyana Praxedes

Em parceria com o Praxedes Atacadão e o Supermercado Praxedes, a Associação de Apoio e Incentivo ao Esporte de Caraúbas (AAIEC), deu início, esta semana, ao Projeto Atleta Cidadão, de Caraúbas-RN, voltado para tirar jovens da ociosidade e abrir oportunidades.

A solenidade de abertura oficial do projeto, com a presença de autoridades políticas e empresariais locais e da região, bem como jovens atletas e seus familiares, aconteceu na área de lazer da Loja Maçônica de Caraúbas-RN, quinta-feira, dia 09.

O professor Karol Wojtyla, vice-presidente da AAIEC, disse que o projeto é vinculado ao Programa RN + Esporte e Lazer. Amante da prática esportiva, em especial do futebol, Karol entende que o projeto está começando e com apoio, tende a promover grandes alegrias em Caraúbas.

"A princípio, aqui em nosso município, quem se disponibilizou a patrocinar foi o empresário Ailton Praxedes (Novinho), que comanda o Praxedes Atacado e o Supermercado Praxedes", diz Karol. O empresário também é amante do esporte e elogiou a iniciativa.

Através do Programa RN + Esporte e Lazer, o empresário patrocina a AAIEC, para chegar o benefício aos jovens, e desconta o valor nos impostos estaduais de seus empreendimentos. Ao invés de destinar para os cofres do Estado, investe nos jovens de sua cidade.

Ainda segundo Karol, neste início serão alcançados jovens atletas que vão jogar em quadra de 7 e a prática de jiu-jitsu. O número exato de alunos não foi informado pelos coordenadores do projeto, porém, tende a crescer conforme os apoios que forem chegando.

Além do apoio do empresário Novinho Prates, os coordenadores do projeto Atleta Cidadão esperam receber uma emenda de R$ 100 mil do deputado Bernardo Amorim (médico), que esteve na solenidade de lançamento e elogiou muito a iniciativa.

Paulo Borges (Atleta da seleção brasileira de Basquete Master), também convidado a solenidade de lançamento oficial do Projeto Atleta Cidadão, entende que o esporte é uma das formas de tirar a juventude da ociosidade e abrir oportunidades para um futuro melhor.

Após o momento solene, foram apresentados os uniformes do Futebol 7, os materiais esportivos, assim como os kimonos que serão utilizados pelos atletas do Jiu-Jistu. Alguns atletas vestiram e tiraram fotos ao lado das autoridades.

O professor Karol disse que “não há dúvidas de que um grande passo foi dado. Quando se trata de esporte, não nos referimos a gastos, mas, a investimentos”, observa. Ele observa que toda e qualquer parceria, seja público/privada ou voluntária, é sempre bem-vinda ao Projeto Atleta Cidadão de Caraúbas.

Agradecimento

"Em nome de todos os que fazem a Associação de Apoio e Incentivo ao Esporte Caraubense (AAIEC), gostaríamos de agradecer a todos os que compareceram, apoiaram e colaboraram para o grande evento da última quinta-feira. Ao nosso patrocinador Master Novinho Praxedes, aos Deputados Estaduais Presentes, aos representantes do Executivo e Legislativo Municipal, da sociedade civil e organizada, assim como outros amigos e voluntários. Em especial, gostaríamos de agradecer às estrelas da noite: As crianças e adolescentes que abraçaram a ideia e fazem parte desse importante projeto! Vamos que vamos!"