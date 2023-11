Júri julga homem que jogou carro por cima da ex-companheira e depois tentou matá-la a pedradas. Alcimar Fernandes da Silva está sendo julgado nesta segunda-feira (13), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró. Ele é acusado de ter tentado matar a ex-companheira, no dia 30 de agosto de 2022, no bairro Boa Vista. Segundo a denúncia, o réu não aceitava o fim do relacionamento. No dia do crime, ele avançou com seu carro por cima da motocicleta onde estavam a vítima e o atual companheiro dela. Após derrubá-los, Alcimar ainda pegou uma pedra e desferiu três golpes contra a cabeça da mulher. Ela foi salva graças a populares, que conseguiram contê-lo.

Na manhã desta segunda-feira (13) o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró está reunido, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, para julgar a culpa de Alcimar Fernandes da Silva, na tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira.

O crime aconteceu no dia 30 de agosto de 2022, no bairro Boa Vista. Segundo a denúncia, o réu não aceitava o fim do relacionamento.

No dia do crime, ele avançou com seu carro por cima da motocicleta onde estavam a vítima e o atual companheiro dela. Após derrubá-los, Alcimar ainda pegou uma pedra e desferiu três golpes contra a cabeça da mulher. Ela foi salva graças a populares, que conseguiram contê-lo.

O júri popular foi iniciado por volta das 9h, com o sorteio do conselho de sentença. A sessão é presidida pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.



A acusação, por parte do Ministério Público do Rio Grande do Norte, está sendo realizada pelo promotor Armando Lúcio Ribeiro. Já a defesa do réu é realizada pelo advogado Pedro Fernandes de Queiroz Júnior