“Ele tentou me matar. Eu não me sinto segura com ele solto”, diz mulher agredida pelo ex no Boa Vista

A vítima, cuja identidade não será divulgada, foi atropelada e ainda teve a cabeça golpeada com um paralelepípedo, na noite da terça-feira (30), pelo ex-companheiro, Alcimar Fernandes da Silva, de 46 anos. Separados há 8 meses, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi preso no dia, mas acabou sendo liberado, nesta quarta-feira (31), após passar por audiência de custódia, devendo apenas cumprir medida protetiva de não se aproximar da vítima. A mulher conversou com a imprensa e disse estar revoltada com a decisão da justiça e que teme pela vida com a soltura do agressor.