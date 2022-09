Equipe da Delegacia da Mulher prende acusado de tentativa de feminicídio em Mossoró

Alcimar Fernandes da Silva, de 46 anos, foi preso nesta sexta-feira (9). Ele jogou o carro dele contra a motocicleta onde estavam a ex e o atual companheiro dela e ainda desferiu três pedradas contra a cabeça da mulher. Dra. Cristiane Magalhães, titular da DEAM, já havia pedido a preventiva dele e, juntamente com a denúncia do MP, realizada nesta quinta (8), o juiz da primeira vara criminal determinou a prisão, que aconteceu nesta sexta (9).