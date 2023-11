Operação ENEM: Sesed diz que aplicações ocorreram com tranquilidade nos dois dias, no RN. No Rio Grande do Norte, as provas foram aplicadas em 266 locais, distribuídos em 40 municípios. A Sesed ativou, no domingo (5) e neste domingo (12), o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) com participação das dos órgãos que atuaram no território potiguar. Além do monitoramento das escolas, universidades e demais estabelecimentos onde os estudantes marcaram presença para participar do certame, as forças de segurança atuaram na escolta dos cadernos de provas, que foram transportados pelos Correios..

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) considera que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado nestes dois últimos domingos, transcorreu de forma tranquila no Rio Grande do Norte.

Em uma parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), forças de segurança pública de todo o país atuaram de forma integrada com demais órgãos, como Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) e Correios, para o bom andamento do exame.

No Rio Grande do Norte, as provas foram aplicadas em 266 locais, distribuídos em 40 municípios. A Sesed ativou, no domingo (5) e neste domingo (12), o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) com participação das dos órgãos que atuaram no território potiguar.

Além do monitoramento das escolas, universidades e demais estabelecimentos onde os estudantes marcaram presença para participar do certame, as forças de segurança atuaram na escolta dos cadernos de provas, que foram transportados pelos Correios.

Por fim, a Sesed reitera o comprometimento aplicado pelos servidores da instituições estaduais, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), e pontua a importância do trabalho conjunto com forças federais e municipais.