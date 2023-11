Governo do RN lança concurso para procurador do estado; salário é de R$ 33,9 mil

O edital foi publicado na edição desta terça-feira (14) do Diário Oficial do Estado e informa que as provas serão realizadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Para concorrer às vagas, é necessário ter pelo menos diploma do curso de bacharelado em Direito e ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, além de não possuir antecedentes criminais. As inscrições começam no dia 20 de novembro e seguem até às 18h do dia 19 de dezembro de 2023. A taxa é de R$ 300.

O governo do Rio Grande do Norte publicou um edital de concurso público com 19 vagas de provimento imediato para o cargo de procurador do estado. O salário oferecido é de R$ 33.924,93 por uma carga horária de 40 horas semanais.



O edital foi publicado na edição desta terça-feira (14) do Diário Oficial do Estado e informa que as provas serão realizadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

De acordo com o edital, o concurso terá provas objetivas, provas subjetivas e provas práticas, além da prova de títulos.



Para concorrer às vagas, é necessário ter pelo menos diploma do curso de bacharelado em Direito e ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, além de não possuir antecedentes criminais.



Do total de vagas, 14 são de ampla concorrência, uma é reservada para candidatos com deficiência e quatro reservadas para pessoas negras.



Ainda de acordo com o edital, as provas objetivas estão previstas para o dia 25 de fevereiro de 2024. Já as provas subjetivas deverão ser aplicadas no dia 21 de abril e as provas práticas no dia 28 de abril.





As inscrições começam no dia 20 de novembro e seguem até às 18h do dia 19 de dezembro de 2023. A taxa é de R$ 300.