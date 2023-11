TJRN abre seleção com 10 vagas para estágio remunerado de nível médio, em Mossoró. Os aprovados irão atuar em projetos ligados diretamente à Administração da Justiça Estadual, a serem realizados na Comarca de Mossoró. O edital foi publicado na edição de 14 de novembro do Diário da Justiça Eletrônico (DJe). A inscrição pode ser realizada até o dia 25 de novembro, por meio do site do Tribunal. Os selecionados receberão bolsa auxílio no valor de R$ 562,00 e auxílio-transporte no valor de R$ 127,60 por mês. A jornada semanal de estágio é de 20 horas.

A Presidência do TJRN abriu processo seletivo para estágio remunerado de ensino médio, destinado ao preenchimento de vagas e cadastro de reserva. São dez vagas oferecidas pelo Poder Judiciário potiguar.

Os aprovados irão atuar em projetos ligados diretamente à Administração da Justiça Estadual, a serem realizados na Comarca de Mossoró. O edital foi publicado na edição de 14 de novembro do Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

A inscrição do(a) candidato(a) implicará no conhecimento e na aceitação das normas e condições estabelecidas no Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

As inscrições serão realizadas de forma exclusiva pelo Link do formulário: https://forms.gle/dpvyfsiny434n5SK9 no período de 16 a 24 de novembro de 2023. Poderão ser prorrogadas, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da Presidência do TJRN.

A seleção dos candidatos(as) inscritos(as) será realizada mediante prova escrita com questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório a ser realizada na data provável 1º de dezembro de 2023, quinta-feira, às 14h, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, situado na rua Alameda das Carnaubeiras, 355, Presidente Costa e Silva, Mossoró.



Para ser aprovado o candidato deverá ter obtido, no mínimo, 50% do somatório dos acertos de todas as matérias. A prova terá duração de três horas, e o(a) candidato(a) deverá comparecer ao local indicado com antecedência mínima de uma hora antes do início da prova.

Será permitido o ingresso nas dependências do prédio onde serão realizadas as provas durante o período das 12h45 às 13h45. Após esse horário não será permitido o ingresso e realização da prova.

Condições

A jornada semanal de estágio é de 20 horas e será exercida de segunda a sexta no horário de 8h às 12h ou de 13h às 17h, conforme a opção do turno feita pelo candidato, no momento da inscrição, para o exercício do estágio.

O(A) estagiário(a) receberá, mensalmente, bolsa auxílio, atualmente no valor de R$ 562,00 e auxílio-transporte, atualmente no valor de R$ 127,60 por mês. A validade do estágio é de um ano, prorrogável pelo mesmo período.