Fã mirim do Corpo de Bombeiros celebra o quinto aniversário na companhia dos militares, em Mossoró. Marcos Abraão Lopes Bezerra, de 5 anos, é fã do Corpo de Bombeiros. Segundo a mãe dele, Larissa Graziela Lopes Bezerra, todos os anos o menino pede para passar o aniversário na companhia dos militares, no batalhão de Mossoró, desejo sempre atendido pelos pais. Nesta quarta-feira (15), dia em que ele completou 5 anos, a família seguiu a tradição e o levou para comemorar a data na companhia daqueles que Abraão considera seus grandes amigos.

FOTO: CEDIDAS