Projeto Vale Sustentável: 222 mil mudas nativas e frutíferas serão produzidas para plantio no RN

As mudas serão produzidas em viveiros parceiros do projeto. Nos município de Assú e Guamaré, onde serão reflorestados 200 hectares de áreas degradadas, serão produzidas em viveiros parceiros do projeto 200 mil mudas de 48 espécies do Bioma Caatinga. Essa ação desenvolvida em parceria com a Petrobras contribuirá diretamente para a preservação desse importante Bioma, através da proteção das espécies florestais, manutenção da biodiversidade, proteção dos solos e dos recursos hídricos, a absorção de carbono da atmosfera, combate às mudanças climáticas e ao avanço do processo de desertificação.

O Projeto Vale Sustentável, em parceria com a Petrobras, vai produzir até 2027, cerca de 222 mil mudas de espécies nativas e frutíferas para plantio em todo estado do Rio Grande do Norte. A iniciativa tem como objetivo recuperar áreas degradadas, das reservas legais e preservação permanente, através do enriquecimento da cobertura florestal, bem como melhorar a qualidade de vida da população residente em nove municípios localizados no estado do Rio Grande do Norte.

Para o fortalecimento da agricultura familiar serão produzidas 22 mil frutíferas de 20 espécies que fortalecerão os quintais produtivos e a arborização de escolas públicas.



O Projeto vai atuar em 25 comunidades rurais e nove sedes municipais no Rio Grande do Norte - Assú, Alto do Rodrigues, Areia Branca, Carnaubais, Galinhos, Guamaré, Macau, Porto do Mangue e Serra do Mel. Além do reflorestamento, as atividades se concentram em ações de educação ambiental, limpeza de rios e praias, capacitações de agricultores, implantação de meliponários, e quintais produtivos, abastecimento de água e reuso de águas cinza.



Segundo o Coordenador do Vale Sustentável no estado, Elisângelo Fernandes, as ações impactam positivamente no dia a dia dos beneficiários. "Podemos observar nestes 10 anos do projeto, a mudança no cotidiano de centenas de potiguares. É notório que as atividades modificam o cenário rural, seja de forma social, ambiental ou até mesmo econômica. Crianças, jovens e adultos do campo estão vivenciando oportunidades de aprendizado e convivência com o semiárido. Desde a implantação dos viveiros, ao cultivo e o plantio das mudas na caatinga, as atividades incentivam a permanência no campo", afirmou.



O projeto Vale Sustentável é uma realização da Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos em parceria com Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.