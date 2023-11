Idoso morre vítima de acidente de trânsito na RN-013, no município de Tibau. O acidente, possivelmente uma colisão, aconteceu em frente ao loteamento Nova Tibau, já quase na divisa com o Ceará, na manhã desta sexta-feira (17). A vítima foi identificada como Francisco Luiz da Silva, de 65 anos. De acordo com informações do Sargento Solano, da 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (2ª CIPRv), que atendeu a ocorrência, as informações sobre o que teria provocado o acidente são escassas. Quando os policiais chegaram a vítima já havia sido socorrida para o hospital da cidade, não havia mais testemunhas no local e até o ciclomotor em que ela transitava já havia sido retirado da via. Ao se dirigirem ao hospital, receberam a informação que o idoso não tinha resistido. O caso deverá ser investigado pela polícia civil.

A polícia militar registrou um acidente de trânsito, possivelmente uma colisão, com vítima fatal na RN-013, no município de Tibau. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), em frente ao loteamento Nova Tibau, já quase na divisa com o Ceará.

A vítima foi identificada como Francisco Luiz da Silva, de 65 anos. O idoso transitava em uma motoneta tipo Traxx. Ele ainda chegou a ser socorrido para o hospital do município, mas acabou não resistindo.

De acordo com informações do Sargento Solano, da 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (2ª CIPRv), que atendeu a ocorrência, as informações sobre o que teria provocado o acidente são escassas.

Quando os policiais chegaram a vítima já havia sido socorrida, não havia mais testemunhas no local e até o ciclomotor já havia sido retirado da via. Ao se dirigirem ao hospital, receberam a informação sobre o óbito.

Ainda segundo o sargento, populares afirmaram que houve uma colisão da motoneta com um carro, mas nenhum outro veículo que possa estar envolvido foi encontrado, não sendo possível apurar a informação com certeza.

O corpo do idoso será removido do hospital de Tibau para exames na sede do Itep, em Mossoró. A Polícia Civil vai investigar o caso.