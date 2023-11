Prefeito Allyson entrega dessalinizador no Assentamento Terra Nossa e beneficia mais de 500 famílias

Uma entrega que representa segurança hídrica e melhoria na qualidade de vida de homens e mulheres do campo, “Estamos entregando aqui hoje, água doce para a população beber”, disse Allyson. Serão mais de 500 famílias beneficiadas com o dessalinizador nas comunidades: Terra Nossa, Riacho Grande, Barrinha e que agora podem contar com água doce diariamente.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, realizou neste sábado (18), a entrega do Dessalinizador para os moradores do Assentamento Terra Nossa, Zona Rural de Mossoró.



Uma entrega que representa segurança hídrica e melhoria na qualidade de vida de homens e mulheres do campo, “Estamos entregando aqui hoje, água doce para a população beber”, disse Allyson.



O secretário de Agricultura, Faviano Moreira, ressaltou que são mais de 500 famílias sendo beneficiadas com esse dessalinizador. “Terra Nossa, Riacho Grande, Barrinha, Fazenda Nova, são mais de 500 famílias em todo polo que serão beneficiadas com essa água doce diariamente.” disse ele.



“Água é vida! É uma riqueza poder está proporcionando isso para o nosso povo da zona rural, que por muito tempo sofreu com a falta de água. Estamos investindo fortemente nisso, nossa equipe da secretaria de Agricultura segue trabalhando com compromisso para levar qualidade de vida e dignidade à população,” concluiu o prefeito.