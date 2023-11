[COLUNA ESPLANADA] Israel dificulta saída de brasileiros da Faixa de Gaza por questões políticas

[COLUNA ESPLANADA] O episódio da demorada saída do grupo de brasileiros na região Sul da Faixa de Gaza, via Egito, desafia quem tem memória curta para a literatura diplomática. Quem fez a lista para o cronograma de transporte dos estrangeiros foi o Governo de Israel – e eles não se esquecem da simpatia do presidente Lula da Silva com o finado Yasser Arafat, o líder da Fatah a quem o brasileiro visitou mais de uma vez. Tampouco esquecem as declarações de parlamentares da esquerda do Brasil em apoio à luta armada palestina. Deu no que deu. Quando notaram a demora provocada neste sentido, o ex-chanceler Celso Amorim gastou lábia, e o embaixador Mauro Vieira, idem, até o grupo conseguir autorização para atravessar a fronteira esta semana.

Boa memória

O episódio da demorada saída do grupo de brasileiros na região Sul da Faixa de Gaza, via Egito, desafia quem tem memória curta para a literatura diplomática. Quem fez a lista para o cronograma de transporte dos estrangeiros foi o Governo de Israel – e eles não se esquecem da simpatia do presidente Lula da Silva com o finado Yasser Arafat, o líder da Fatah a quem o brasileiro visitou mais de uma vez. Tampouco esquecem as declarações de parlamentares da esquerda do Brasil em apoio à luta armada palestina. Deu no que deu. Quando notaram a demora provocada neste sentido, o ex-chanceler Celso Amorim gastou lábia, e o embaixador Mauro Vieira, idem, até o grupo conseguir autorização para atravessar a fronteira esta semana.

Mãos no manche

A Receita Federal avalia comprar um jato para usar em grandes operações de fiscalização. Falta bom senso ao órgão, caso vingue a ideia. Porque há os jatos da Polícia Federal. Além do mais, conta figurão do Governo, deveria investir em braços para fiscalização de portos e aeroportos, o grande gargalo, e não em mãos para manche.





Recuo estratégico

Líder do PP na Câmara e com aval do partido para articular seu nome, o deputado federal Dr. Luizinho desistiu da candidatura a prefeito do Rio de Janeiro. Avaliou que seria um alto risco trocar o domicílio eleitoral da Baixada Fluminense, que lhe garante 100 mil votos, para a capital.

Prestação de contas

Presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz (PSD-AM) vai impetrar ação para solicitar o afastamento da presidente eleita do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Lins. O irmão dela está envolvido em escândalos de corrupção na área da saúde na pandemia. Omar apontou provas ao STJ que ligariam a dupla às empresas sob suspeita.

De pijama

O general Braga Netto sonhava se eleger senador por Minas em 2026, com ajuda do eleitorado jovem do deputado Nikolas Ferreira e dos conservadores. O TSE lhe atropelou.

Galaxie de JK

O último carro de JK voltou ao Memorial que leva seu nome. O Exército reformou o Galaxie. Um tenente o dirigiu em passeio por Brasília, com André Kubitschek, bisneto do ex-presidente, como carona.

ESPLANADEIRA

