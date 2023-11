Homem suspeito de um homicídio em Ceará-Mirim é preso pela DHPP, em Mossoró

A prisão foi realizada nesta segunda-feira (20). Contra o suspeito, um homem de 24 anos, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, por um crime ocorrido no dia 8 de dezembro de 2019, no Sítio Tamanduá, zona rural de Ceará-Mirim. A vítima, Sebastião Tavares de Souza Junior, de 24 anos, foi morta com golpes de faca, após tentar separar uma briga de casal. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.