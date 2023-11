A estrutura foi financiada com recursos (R$ 100 mil) do mandato do ex-senador Jean Paul Prates, hoje presidente da Petrobras. O novo espaço fortalece a política pública realizada na saúde municipal visando à reabilitação e o desenvolvimento das crianças. Além disso, amplia o trabalho com a oferta de mais um serviço gratuito e de qualidade na rede, promovendo mais saúde aos usuários.

O Centro Especializado em Reabilitação (CER) Benômia Rebouças ganhou na manhã desta quarta-feira (22) uma sala de integração sensorial. O novo espaço inaugurado pela Prefeitura de Mossoró é voltado ao desenvolvimento das crianças atendidas pelo CER.



O novo espaço, financiado com recursos (R$ 100 mil) destinados pelo mandato do ex-senador Jean Paul Prates, hoje presidente da Petrobras, fortalece a política pública realizada na saúde municipal visando à reabilitação e o desenvolvimento das crianças. Além disso, amplia o trabalho com a oferta de mais um serviço gratuito e de qualidade na rede, promovendo mais saúde aos usuários.



“Hoje é um momento importante com mais um avanço no município com a inauguração dessa sala. A entrega da sala de integração sensorial representa muito para as nossas crianças e todos aqueles que têm a necessidade de estar dentro dela acompanhados pelo terapeuta ocupacional. É uma sala onde a gente interage cores, movimentos, melhora o desenvolvimento neurológico das nossas crianças e de todos que precisem usar a sala com o acompanhamento da terapia ocupacional”, destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

Terapeuta ocupacional do CER, Cristiane Oliveira explicou a importância da sala e seu funcionamento, bem como estímulos despertados e benefícios. “Essa sala é um sonho nosso, como terapeuta ocupacional, de ter essa sala de integração sensorial. A maioria das nossas crianças atípicas tem relacionado ao diagnóstico de base o transtorno de processamento sensorial. O cérebro capta os estímulos através do nosso corpo e devolve a esse estímulo uma resposta adaptativa. A maioria das crianças atípicas não consegue fazer esse fluxo, e aí temos essa sala, por isso que ela é equipada como um parque de diversão, com balança, com escalada. Essa sala favorece o processo para essa informação chegar ao cérebro e processar o estímulo e responder adequadamente a ele. Por isso que a gente usa muito esses recursos de balançar, de subir, de tato profundo, para a gente favorecer esse processo de uma forma com melhor qualidade e melhor resposta aos estímulos percebidos pelo nosso corpo”, detalhou a profissional.



As mães e pais de crianças assistidas pelo Centro Especializado em Reabilitação reconhecem o valor da sala de integração sensorial no processo de desenvolvimento dos seus filhos. Sarah Oliveira, mãe do pequeno Benjamim, de quatro anos, apontou benefícios de ter o serviço disponível na rede municipal de saúde.





“Benjamim é uma criança com o diagnóstico de paralisia cerebral. Identificamos isso logo aos seus três meses de vida e já começamos o tratamento. A sala sensorial vai oferecer um serviço de extrema importância. Desde o diagnóstico dele a gente fez várias buscas e esse tratamento ofertado aqui só era disponibilizado na rede particular e com alto custo. Isso aqui é um avanço enorme que só sabe quem precisa. Nós, mães que participamos e vivenciamos o dia a dia aqui no CER, estamos hoje vivenciando uma experiência gratificante de ter a oferta de um tratamento de alto nível na rede pública. A gente fica até sem palavras de agradecer esse incentivo que é muito importante. Quero dizer que com isso nos sentimos acolhidos e respeitados”, declarou Sarah Oliveira.



A solenidade de entrega do novo espaço foi bem prestigiada. Participaram do ato de abertura pais, crianças, profissionais do CER, servidores das secretarias da Saúde e Assistência Social e Cidadania e ainda da primeira-dama do município, Cinthia Pinheiro. “É um dia grandioso. Estamos entregando hoje uma sala de terapia ocupacional. Na esfera pública ainda não tinha e agora está sendo entregue esse espaço equipado. É um momento de muita gratidão e que meu coração fica cheio de alegria, porque entregar essa sala representa não só um espaço com equipamentos, mas também a evolução diária de crianças. Com essa entrega é mais uma conquista para o nosso município e para os usuários do nosso CER. É um momento de muita gratidão e eu quero aqui destacar o olhar da gestão para essas crianças e destacar também a evolução de cada uma delas”, frisou Cinthia Pinheiro.