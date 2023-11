MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 23/11/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

Mossoró

Allyson convida a população para o lançamento da 2ª fase do Mossoró Realiza próxima segunda-feira, dia 27

Centro Especializado em Reabilitação de Mossoró passa a contar com sala de integração sensorial; recursos do mandato do ex senador Jean Paul Prates

Mossoró Realiza I”: Trabalho de restauração das principais avenidas de Mossoró continua; Construtora está trocando camada de asfalto da Avenida Rio Branco

Prefeitura de Mossoró participará da Feira de Mulheres Empreendedoras e artesãs

Maternidade Almeida Castro realiza neste domingo corrida pela prematuridade

ESTADO

Comissão de Finanças rejeita manter ICMS em 20% no RN; bancada governista vai recorrer

Ministério das Cidades contempla RN com 4,6 mil unidades do Nova Minha Casa Minha Vida

Senador Styvenson convida prefeitos ao hotel Holidey para prestar contas dos 5 anos de mandato

PROCON RN orienta consumidores para uma Black Friday consciente e segura

Prefeito de Umarizal assina ordem de serviço para oito obras nesta sexta-feira

Com recursos de emendas dos vereadores Laete e Adailton, prefeito pavimenta principal rua do assentamento Frei Damião, em Apodi

POLÍCIA

Polícia prende um suspeito de furto de energia e outro de receptação em Mossoró

Mais duas suspeitas de praticar estelionato contra idosos são presas em Umarizal

Sociedade considera inocente acusado do crime no ano de 2021 no Clube da Caixa

Comerciante pega 7 anos e 9 meses de prisão no semiaberto por homicídio

Jovem é morto a tiros após ter sua casa invadida durante a madrugada na Maísa

NACIONAL

Petrobras prevê plano de investimento de R$ 490 bilhões nos próximos quatro anos

Oposição e situação se juntam no Senador para aprovar PEC que limita decisões individuais dos ministérios do STF