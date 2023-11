PF apura crimes virtuais relacionados a abuso de menores; um mandado foi cumprido em Mossoró

A Operação Harpia, deflagrada na manhã desta quinta-feira (23), em âmbito nacional, almeja a prisão de ofensores sexuais de crianças e o resgate de vítimas, gerando um maior impacto social e consequente atenção para a ocorrência desse tipo de delito. A PF cumpriu, simultaneamente, mandados de busca e apreensão em 24 estados e no Distrito Federal. No Rio Grande do Norte foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, sendo 2 em Natal e 1 em Mossoró, resultando em duas prisões em flagrante na capital e apreensão de diversos dispositivos eletrônicos (computadores, celulares).