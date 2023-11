Defur divulga imagens de suspeitos da prática de furto e roubos em Mossoró

José Renato Ferreira [FOTO 1] teria praticado roubos contra, pelo menos, três mulheres na zona rural do município, além de ter furtado objetos da casa de um tio de criação. Já Fabrício Huberlânio de Souza Costa [FOTO 2], segundo as investigações, teria praticado diversos roubos e arrastões na cidade, sendo reconhecido e indiciado em ao menos cinco inquéritos policiais. A Polícia Civil que quem souber o paradeiro deles, que envie informações por meio do Disque Denúncia 181. O anonimato da fonte é garantido.