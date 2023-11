Projetos que garantem concursos com mais de 500 vagas em Mossoró são sancionados. Os cinco projetos de lei, de autoria do executivo, foram aprovados por unanimidade na Câmara Municipal e sancionados pelo prefeito Allyson Bezerra, nesta quinta-feira (23). Os concursos, cujos editais estão previstos para saírem ainda este ano, terão vagas para nível médio e superior, como também para pessoas com deficiência. Além do aumento no número de vagas, os projetos sancionados garantem a gratuidade na inscrição para quem é doador de órgãos, de medula óssea, para quem foi mesário nas três últimas eleições e para pessoas com renda familiar por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo.

FOTO: ISAIAS FERNANDES