Itep RN começa a emitir nova carteira de identidade nacional no dia 11 de dezembro

O Instituto Técnico Científico de Perícia (Itep), vai começar a emitir a nova carteira de identidade nacional a partir do dia 11 de dezembro. No Rio Grande do Norte, o órgão é responsável pelo serviço.

A emissão da primeira via do RG será gratuita, até para quem já possui o documento na versão antiga.

De acordo com o Itep, por causa dos processos necessários para a adoção da nova carteira, os agendamentos para emissão do documento serão suspensos no dia 1º de dezembro.

A previsão é de que a migração do sistema ocorra entre os dias 4 e 8 de dezembro, com previsão do retorno para a emissão dos RGs no dia 11.

O Itep destacou que, no período de 4 a 8 de dezembro, as entregas dos RGs já solicitados e confeccionados acontecerá normalmente.

A proposta é que todos os estados passem a emitir um documento único válido em todo o país e que use o CPF do cidadão como identidade. O documento também terá sua versão digital, como já ocorre com a Carteira Nacional de Habilitação.

O prazo para os estados passarem a emitir o novo documento era 6 de novembro, porém, o governo federal adiou a data limite para 6 de dezembro. Pelo menos 11 estados já utilizam o novo sistema.