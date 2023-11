Inscrições no processo seletivo da saúde de Mossoró seguem até este sábado (25). A seleção tem por finalidade a contratação temporária de profissionais da Saúde e a formação de cadastro de reserva. O edital do PSS com todas as informações, inclusive inscrições, pode ser acessado no site: https://concursos.prefeiturademossoro.com.br/concursos/pss-saude-2023.