Lançamento do Estação Natal em Mossoró terá transporte coletivo gratuito

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, confirmou que neste sábado (25), terá ônibus gratuito em Mossoró para o lançamento do Estação Natal, que acontecerá a partir das 17h, na Estação das Artes Elizeu Ventania. As rotas irão circular de forma gratuita, com saída dos bairros às 16h, e o retorno aos bairros está programado para ocorrer às 21h, saindo da Estação das Artes. A iniciativa proporciona à população de Mossoró a ida à abertura do Estação Natal. Acesse o MH e confira rotas e horários.

Já em clima natalino, a Prefeitura de Mossoró vem preparando uma linda festa em celebração a esse período de fraternidade. Repleto de luzes, decorações, músicas e muita alegria, o projeto “Estação Natal” será lançado neste sábado, 25 de novembro, às 17h, na Estação das Artes.



Pensando nisso, a gestão municipal, mais uma vez, garantiu tarifa zero no transporte coletivo, democratizando cada vez mais o acesso da população a esse momento de encanto e alegria.

A programação promete ser cheia de novidades, desde apresentações culturais até a chegada do Papai Noel. Então, as luzes e decoração do “Estação Natal” se acenderão e o espaço ficará disponível para visitações.

Para este dia, a população contará com transporte público gratuito. As linhas de ônibus vão funcionar em operação especial a partir das 15:50h, saindo dos bairros em direção à Estação das Artes Elizeu Ventania.

‘O nosso intuito é garantir que toda população possa participar desse momento, que é a abertura do Estação Natal, uma época linda, cheia de muitas emoções, em uma nova estação que está sendo preparada de forma muito especial, com muitas novidades e coisas lindas, para todo nosso povo, em uma estrutura maior do que a do ano passado,’’ disse o prefeito Allyson Bezerra.

A Prefeitura está montando um ambiente acolhedor para celebrar e proporcionar uma melhor experiência à população, reacendendo o espírito natalino para todas as famílias. O evento promete encantar pessoas de todas as idades. Com a participação da comunidade, a gestão espera proporcionar momentos inesquecíveis, renovando as energias para um dos períodos mais especiais do ano.

Ao oferecer transporte gratuito à população, a Prefeitura democratiza cada vez mais o acesso à cultura e aos momentos de encanto e fraternidade. A iniciativa beneficia toda a população que enfrenta dificuldades para se deslocar até a região central da cidade.

A implementação do transporte gratuito para a população é uma medida que não apenas facilita o acesso do povo, mas também representa um passo significativo na promoção da cultura participativa aos eventos da cidade.

ITINERÁRIOS

LINHA NOVA VIDA

SAÍDA 1: 16:20h - RETORNO 1: 20:30 - SAÍDA 2: 17:10h - RETORNO 2: 22h

LINHA SUMARÉ

SAÍDA 1: 16:10h - RETORNO 1: 20:30h - SAÍDA 2: 17:10h - RETORNO 2: 22h

LINHAS ABOLIÇÕES/ SANTA DELMIRA/ REDENÇÃO

SAÍDA1: 15:50 - RETORNO 1: 20:30 - SAÍDA 2: 17:10h - RETORNO 2: 22h

LINHA VINGT ROSADO

SAÍDA 1: 16:10h - RETORNO 1: 20:30h - SAÍDA 2: 17:10h - RETORNO 2: 22h

LINHA NOVA MOSSORÓ

SAÍDA: 16:10h - RETORNO 21h

LINHA PLANALTO

SAÍDA: 16:25h - RETORNO 21h

LINHA BELO HORIZONTE/ BOM JESUS

SAÍDA: 16:20h - RETORNO 21h

LINHA ODETE ROSADO

SAÍDA: 16:20h - RETORNO 21h

LINHA SHOPPING/ RODOVIÁRIA

SAÍDA: 16:20h - RETORNO 21h