Com show memorável, Zé Vaqueiro encerra a 41ª Festa do Caju na Serra do Mel

O último dia da 41ª Festa do Caju, no município de Serra do Mel-RN, distante 40km de Mossoró, foi marcado por um show memorável, com uma energia contagiante proporcionada pelo talentoso Zé Vaqueiro.

Desde a primeira nota até a última melodia, o artista conseguiu não apenas entreter, mas elevar a atmosfera, conquistando o coração de todos os presentes que lotaram a Praça Cortez Pereira, na Vila Brasília, do município.

O prefeito Josivan Bibiano, emocionado com o sucesso do evento, expressou seus agradecimentos à comunidade:

“Quero estender meus sinceros agradecimentos a todos que tornaram a 41ª Festa do Caju um verdadeiro triunfo. A todos envolvidos, a todos que participaram, a todos que subiram ao palco e a Zé Vaqueiro nos presenteou com um show memorável, levando nossa festa a um patamar único. Agradeço a todos de Serra do Mel pela participação massiva, e, mais uma vez, ao Zé Vaqueiro por proporcionar uma noite que ficará gravada em nossas memórias”, disse o prefeito.

Ainda segundo o prefeito, esse evento não é apenas uma celebração, mas um reflexo da união e da vitalidade de nossa cidade. A 41ª Festa do Caju 2023 não seria possível sem o envolvimento de cada cidadão, e é com gratidão que olhamos para trás, celebrando não apenas o encerramento do evento, mas o espírito comunitário que o permeou.

“Que esta tradição continue a iluminar nossos dias com alegria e confraternização. A todos, meu muito obrigado e que venham mais edições inesquecíveis da Festa do Caju”, concluiu o prefeito.

E a Serra do Mel se despede da 41ª Festa do Caju com corações cheios de alegria e a certeza de que momentos como esses fortalecem os laços que unem seus habitantes.