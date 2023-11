PMM decreta luto de 5 dias e suspende agenda administrativa e cultural

O chefe do Executivo Municipal lamentou o falecimento e se solidarizou com toda a Diocese pelo ocorrido. As bandeiras do Palácio da Resistência e secretarias, estão a meio-mastro por luto oficial. Além do luto por 5 dias, a Prefeitura de Mossoró também suspenderá as atividades culturais do "Estação Natal" nestes dias 27 e 28 de novembro de 2023, retornando à normalidade na quarta-feira (29). Veja notas de pesar de várias instituições de estado

A Prefeitura Municipal de Mossoró publicou decreto nº 6.958, nesta segunda-feira (27), luto oficial de 5 dias pelo falecimento do padre e educador Sátiro Cavalcanti Dantas, ocorrido hoje. O prefeito Allyson Bezerra também informou por meio de redes sociais que o lançamento da segunda fase do Programa Mossoró Realiza, que aconteceria hoje, também está cancelado, bem como sua viagem à Brasília para cumprimento de agenda administrativa.



O Chefe do Executivo Municipal lamentou o falecimento e se solidarizou com toda a Diocese pelo ocorrido. As bandeiras do Palácio da Resistência e secretarias, estão a meio-mastro por luto oficial.



A Prefeitura de Mossoró também suspenderá as atividades culturais do "Estação Natal" nestes dias 27 e 28 de novembro de 2023, retornando à normalidade na quarta-feira (29).



Segue Nota de Pesar na íntegra:



NOTA DE PESAR



É com profundo pesar que a Prefeitura Municipal de Mossoró, através do Excelentíssimo Prefeito Allyson Bezerra, lamenta o falecimento do padre e educador Sátiro Cavalcanti Dantas, aos 93 anos de idade.



Padre Sátiro deixa um legado imensurável não só à cidade de Mossoró, mas para todo o Rio Grande do Norte. Diretor emérito do Colégio Diocesano Santa Luzia (CDSL) e um dos criadores da Faculdade Católica do RN (FCRN), foi também professor e reitor da Universidade do Estado do RN (UERN), instituição em que se destacou com uma das principais vozes na defesa de sua estadualização.



Sua trajetória de vida, dedicada à educação e ao sacerdócio, fica como exemplo a ser seguido por todos. Em junho deste ano, Padre Sátiro foi o primeiro agraciado com a medalha “Rodolfo Fernandes”, maior honraria da cidade criada no ano de 2022. Homenagem justa a quem tanto contribuiu para o desenvolvimento do município, por meio de sua lucidez, inteligência, humildade e fé.



Neste momento de profunda tristeza, a Prefeitura de Mossoró publicou decreto nº 6.958, estabelecendo 5 dias de luto oficial. Destaca ainda que o evento de lançamento da 2ª fase do programa “Mossoró Realiza”, que aconteceria hoje, está cancelado, bem como a agenda administrativa em Brasília do prefeito Allyson essa semana.



O Poder Executivo Municipal também deseja força e presta solidariedade aos amigos e a todo o clero da Diocese.



Mossoró-RN, 27 de novembro de 2023



Allyson Bezerra

Prefeito de Mossoró

Além da prefeitura de Mossoró, a Câmara Municipal e OAB Subseção Mossoró emitiram Nota de pesar pelo falecimento de Padre Sátiro.







NOTA DE PESAR DA CÂMARA MUNICIPAL



A Câmara Municipal de Mossoró expressa pesar pelo falecimento, hoje (27), do padre Sátiro Cavalcante Dantas.

Padre Sátiro construiu longa trajetória em prol da religiosidade e do ensino, e deixa legado inestimável no município.

Em sinal de respeito, as bandeiras na sede da Câmara estão a meio mastro, seguindo o luto oficial de cinco dias em Mossoró.

Outras homenagens a padre Sátiro seguirão no Legislativo, que o homenageou em vida e continuará a fazê-lo postumamente.



CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Palácio Rodolfo Fernandes





NOTA DE PESAR OAB MOSSORÓ



É com profundo pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Mossoró comunica o falecimento do Padre Sátiro Cavalcante Dantas.

Padre Sátiro era advogado, foi professor e Reitor da Uern, ajudando a formar advogados para Mossoró e toda região.

Neste momento de luta e dor, a OAB de Mossoró se solidariza com seus familiares e amigos.



OAB Subseção Mossoró





NOTA DE PESAR

Padre Sátiro Dantas Cavalcanti

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido manifesta doloroso pesar pelo falecimento do Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, ocorrido nesta segunda-feira, 27 de novembro de 2023.

Na oportunidade solidariza-se com todos os seus familiares, membros da Diocese de Mossoró e amigos, rogando a Deus para que console a todos neste momento de profunda dor.

O Padre Sátiro Cavalcanti Dantas deixa uma contribuição valiosa na área da educação como diretor do Colégio Diocesano e diretor emérito da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte.

O Sátiro Dantas Cavalcanti também foi incansável luta pela estadualização da Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN), hoje Universidade do Estado do RN (UERN).

No último mês de março, a reitora da UFERSA, professora Ludimilla Oliveira, reconheceu o esforço do Padre Sátiro concedendo uma placa em homenagem ao seu desenvolvido ao longo dos anos em prol da ESAM/UFERSA, o reconhecendo como Embaixador da UFERSA pelo apoio e parceria com a gestão da Universidade.

A sua partida deixa toda a sociedade norte-rio-grandense, em especial a mossoroense, consternada, pelo que pedimos a Deus para que o acolha sua alma no descanso eterno.



Reitoria da UFERSA

Ludimila Oliveira





NOTA GOVERNADORA FÁTIMA



Com uma profunda tristeza eu recebo a notícia do falecimento de Padre Sátiro Cavalcanti. O Rio Grande do Norte perde um grande exemplo e eu perco um grande amigo.



Padre Sátiro é uma referencia não apenas para Mossoró, mas também para o RN e o Brasil. Grande defensor da educação, foi o idealizador da Uern, onde ocupou o cargo de reitor, presidiu o Conselho Estadual de Educação do RN, dirigiu o Colégio Diocesano Santa Luzia e tantos outros feitos.



Um evangelizador que tanto contribuiu com a educação e história de Mossoró. Fica o seu imenso legado para as gerações presentes e futuras, além de uma imensa saudade. Gratidão, meu amigo. Que Deus o acolha com ternura e paz.



Como homenagem e reconhecimento decreto três dias de luto pela imensurável perda.



Governadora Fátima Bezerra





NOTA



O Governo do Estado do Rio Grande do Norte lamenta profundamente a partida de Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, pauferrense que adotou Mossoró como sua terra ainda jovem, quando ingressou no seminário. Nomeado diretor do Colégio Diocesano Santa Luzia em 1961, onde ficou até 2016, Padre Sátiro foi incansável na luta pela educação. Teve papel fundamental na estadualização da Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN), hoje Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), onde foi reitor, marca histórica em defesa do ensino público para todos, o que o consolidou com o título de “Padre educador”. O Rio Grande do Norte perde um dos seus filhos ilustres e notáveis. Que Deus o receba em seus braços e conforte a todos os que ficam com a saudade.





Natal (RN), 27 de novembro de 2023.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASSECOM