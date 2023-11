Suspeito de tráfico de drogas é preso no município de Areia Branca

Renato de Mendonça Filho foi preso nesta segunda-feira (27). Contra ele, havia dois mandados pendentes de cumprimento por crimes cometidos na cidade. De acordo com informações da polícia civil, o homem transitava por umas das ruas de Areia Branca quando se deparou com os policiais e empreendeu fuga. Foi feito um acompanhamento tático. Ele acabou sendo alcançado e se entregou.

O homem também é investigado por suposto envolvimento em outros crimes, incluindo crime de homicídio.

Depois do registro do cumprimento de Mandado de Prisão, na sede da 42ª DP, e demais procedimentos de praxe, o homem foi conduzido à sede do Itep, em Mossoró. Em seguida, foi levado para a Cadeia Pública, onde ficará à disposição da justiça.