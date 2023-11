PMM realiza último sorteio do ano do “Nota Mossoró” nesta quarta, 29. Nos três primeiros sorteios, o programa de incentivo à emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços distribuiu R$ 75 mil em prêmios, sendo R$ 25 mil a cada sorteio. Para participar do programa, os cidadãos devem efetuar compras no comércio e cadastrar o CPF na nota fiscal. Após isso, deve cadastrar-se no site do programa e assim acompanhar os sorteios. A cada R$ 30 gastos em serviços, cada participante ganha um cupom.

O quarto e último sorteio do “Nota Mossoró” ocorrerá nesta quarta-feira (29). Em 2023, o programa de incentivo à emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) distribuiu neste ano R$ 75 mil. São R$ 25 mil em prêmios a cada sorteio.

O programa foi lançado em março deste ano. O primeiro sorteio ocorreu em maio. Já o segundo em julho e o terceiro no último mês de setembro. Cada etapa do programa de incentivo à cidadania fiscal contemplou cinco ganhadores.

O sorteio acontece a cada dois meses. O cadastro no programa poderá ser realizado através do endereço eletrônico nota.mossoro.rn.gov.br. Mossoró foi a primeira cidade do Rio Grande do Norte a lançar um programa de incentivo à emissão de nota fiscal e premiação de consumidores.

Para participar do programa, os cidadãos devem efetuar compra no comércio e cadastrar o CPF na nota fiscal. Após isso, deve cadastrar-se no site do programa e assim acompanhar os sorteios. A cada R$ 30 gastos em serviços, cada participante ganha um cupom.

CALENDÁRIO 2024

A Prefeitura de Mossoró divulgou o cronograma e valores dos sorteios da premiação do programa “Nota Mossoró”, para o exercício do ano de 2024. O primeiro sorteio do “Nota Mossoró” em 2024 acontecerá no dia 24 de janeiro.

Já o segundo está marcado para ocorrer no dia 20 de março. O terceiro em 29 de maio. O quarto em 24 de julho. O quinto sorteio está previsto para 18 de setembro e, por fim, o sexto e último sorteio do ano do programa ocorrerá em 27 de novembro.

DATA DOS SORTEIOS DO “NOTA MOSSORÓ” EM 2024

1º SORTEIO: 24 de janeiro (período de apuração: 1°.11.2023 a 31.12.2023)

2º SORTEIO: 20 de março (período de apuração: 1°. 1°.2024 a 29.2.2024)

3º SORTEIO: 29 de maio (período de apuração: 1°.3.2024 a 30.4.2024)

4º SORTEIO: 24 de julho (período de apuração: 1°.5.2024 a 30.5.2024)

5º SORTEIO: 18 de setembro (período de apuração: 1°.7.2024 a 31.8.2024)

6º SORTEIO: 27 de novembro (período de apuração: 1°.9.2024 a 31.10.2024)