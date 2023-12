Jovem é morto a pauladas em Patu; ex-marido da namorada da vítima é preso pelo crime. O crime, segundo o delegado Gabriel Napoli, foi praticado na frente de duas crianças, de 3 e 6 anos, filhas do suspeito, Antônio Ferreira Farias, de 38 anos, com Luana Lima Martins, de 23 anos (namorada da vítima). O caso foi registrado na noite desta terça-feira (28), no bairro Nova Patu. A vítima foi identificada como José Lucas Soares [FOTO], de 22 anos. Segundo o delegado, a motivação teria sido ciúmes. A mulher levou os filhos na casa do ex, acompanhada do atual companheiro, fato que gerou uma discussão, que culminou com Antônio desferindo várias pauladas na cabeça de José Lucas. O jovem morreu no local.

O jovem José Lucas Soares, de 22 anos, foi assassinado com pauladas na região da cabeça, na noite desta terça-feira (23), no município de Patu, região do alto oeste do Rio Grande do Norte. Um homem, identificado como Antônio Ferreira Farias, de 38 anos, foi preso pelo crime.

De acordo com informações do delegado Gabriel Napoli, a motivação do crime teria sido ciúmes. A vítima namorava a ex-esposa do autor, Luana Lima Martins, de 23 anos.

Ainda segundo informações da polícia civil, Luana levou os dois filhos que tem com Antônio, uma criança de 3 e outra de 6 anos, à casa do pai. A mulher foi ao local acompanhada de José Lucas.

A presença do rapaz teria gerado uma discussão, que culminou com o suspeito se armando com um pau e desferindo golpes contra a vítima. José Lucas morreu no local. Antônio foi preso logo em seguida.

O delegado também confirmou que o crime foi cometido na frente das duas crianças, que chegaram à delegacia com os corpos sujos de sangue.

O corpo de Lucas foi removido para o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) de Pau dos Ferros.

A polícia civil já está ouvindo as testemunhas e demais envolvidos no caso para iniciar as investigações e concluir o inquérito.