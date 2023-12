Casal é baleado ao reagir a uma tentativa de assalto em Mossoró. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (29), nas proximidades do abatedouro frigorífico de Mossoró, região do Costa e Silva. De acordo com informações da polícia militar, as vítimas seguiam em uma motocicleta, quando o suspeito as abordou e anunciou o assalto. O condutor teria tentado escapar acelerando a moto, momento em que o assaltante atirou contra o casal. O homem foi atingido de raspão na coxa, enquanto a mulher foi atingida na canela.

Um casal foi baleado, no final da manhã desta quarta-feira (29), após tentar escapar de um assalto. O crime aconteceu nas proximidades do abatedouro frigorífico de Mossoró, região do Costa e Silva.

De acordo com informações da polícia militar, as vítimas seguiam em uma motocicleta, quando o suspeito as abordou e anunciou o assalto.

O condutor teria tentado escapar acelerando a moto. Neste momento, o assaltante atirou contra o casal e fugiu do local. O homem foi atingido de raspão na coxa, enquanto a mulher foi atingida na canela.

Os dois foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel e, em seguida, transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

O suspeito está sendo procurado. Trata-se de um homem magro e que anda com macacão de firma. A polícia acredita que ele seja o responsável por outros assaltos e tentativas na região.