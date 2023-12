Novos cargos para concursos públicos são autorizados pela Prefeitura de Mossoró

A Prefeitura Municipal de Mossoró autorizou nesta terça-feira (28), a criação de novos cargos para concursos públicos. O acréscimo foi publicado no Diário Oficial de Mossoró, por meio dos Decretos de nº 6.959, nº 6.960 e nº 6.961, na edição nº 222. O Município já anunciou que até o final deste ano serão publicados editais de concursos públicos com mais de 500 vagas.



Os novos cargos regulamentados em decretos são para a Assistência Social, Saúde e quadro de servidores da Educação, incluindo também o Magistério. Na Assistência foram criados cargos para assistente social; agente administrativo; cuidador social; educador social; psicólogo; além de técnico de nível superior para área de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Pedagogia, Ciências Sociais e Direito.



Na Educação os novos cargos atendem assistente social; nutricionista; profissional de apoio à educação inclusiva; psicólogo educacional; supervisor escolar; professor de atendimento educacional especializado; e professor de educação infantil.



No grupo ocupacional da Saúde, os novos postos são para agente comunitário de saúde; agente de combate às endemias; assistente social; biólogo; biomédico; cirurgião dentista; cirurgião dentista bucomaxilofacial; cirurgião dentista endodontista; cirurgião dentista especialista em pacientes com necessidades especiais; cirurgião dentista estomatologista; enfermeiro; enfermeiro do trabalho; enfermeiro intensivista; enfermeiro sanitarista; engenheiro de segurança do trabalho; farmacêutico; farmacêutico-bioquímico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico otorrinolaringologista; médico clínico-geral; médico oftalmologista; médico sanitarista; nutricionista; pedagogo; psicólogo; psicopedagogo; profissional de educação física; técnico em podologia; técnico de enfermagem; técnico de laboratório; técnico de raio-x; técnico em saúde bucal; técnico de segurança do trabalho; terapeuta ocupacional; veterinário.



A Prefeitura também está autorizando cargos para professor de ensino fundamental, visando atender a Educação de Jovens e Adultos (EJA), com profissionais para lecionar as disciplinas de português, matemática, ciências, história, geografia, inglês, ensino da arte, ensino religioso e educação física.



O município de Mossoró já anunciou certames para as áreas da Saúde, Educação, Assistência Social, Procuradoria-Geral e Auditoria Fiscal, com vagas para nível médio e superior. Candidato inserido no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda familiar per capita, mensal, no valor inferior ou igual a meio salário-mínimo; doadores de sangue; de órgãos; de medula óssea e os participantes que tenham contribuído nas três últimas eleições na função de Mesário, serão isentos do pagamento da taxa de inscrição.