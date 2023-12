DHPP prende suspeito de homicídio cometido no início do mês, no Vingt Rosado. O suspeito, um homem de 18 anos, teria atirado contra Albeci Viana, de 52 anos, no dia 13 de novembro de 2023. A vítima estava sentada na calçada da casa dos pais, quando foi surpreendida e assassinada. Após a prisão, o jovem confessou o crime e alegou que o cometeu porque Aldeci estaria, supostamente, praticando vários furtos e roubos na região com o intuito de manter o vício em drogas.